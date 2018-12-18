Facebook разрабатывает криптовалюту для переводов в WhatsApp - Bloomberg

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Компания Facebook готовится запустить собственный стейблкоин — криптовалюту, которая будет привязана к американскому доллару для осуществления денежных переводов через принадлежащий компании мессенджер WhatsApp.
Пользователи смогут переводить друг другу криптовалюту прямо в приложении.
Сейчас Facebook занят разработкой стратегии, которая включает план депозитарных активов для обеспечения стоимости стейблкоина. При этом пилотным рынком станет Индия, где WhatsApp пользуется популярностью и насчитывает более 200 млн пользователей, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.
В Facebook не подтвердили и не опровергли разработку собственной криптовалюты.
По словам представителя компании, Facebook изучает способы использования блокчейна. Сейчас собирается небольшая команда, которая работает в этом направлении и изучает новые возможности, добавил он.
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