Хакеры обманули украинцев на 5 миллионов гривен

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Группа хакеров обманула украинцев на более чем 5 миллионов гривен. Они брали под контроль компьютеры, поражая их вирусами, и перечисляли с онлайн-банкинга деньги на свои счета.
Об этом сообщает пресс-служба департамента киберполиции Нацполиции Украины.
Читайте также: Житель Тайваня намайнил криптовалюту на $3,25 млн, используя ворованное электричество
«Используя специальные технические средства, они сканировали компьютеры, которые подключены к сети Интернет, на наличие удаленного доступа. В дальнейшем использовали созданные вирусы для получения полного контроля над пораженным компьютером», – говорится в сообщении.
После этого хакеры подбирали пароли для доступа в систему. Пользуясь компьютером на правах владельца, они получали доступ к программе онлайн-банкинга, установленной на компьютере, и перечисляли средства на подконтрольные счета или переводили в криптовалюту.
В киберполиции уточнили, что обычно такие действия проводились в ночное время. При этом, банк не реагировал на эти операции, поскольку осуществлялись они от доверенного пользователя. Операция выглядела полностью легитимной.
По месту жительства участников преступной группы, с привлечением спецназа КОРД, полицейские провели санкционированные обыски. В ходе проведенных обысков изъяли компьютерную технику, дополнительные носители информации и черновые записи. Изъятую технику направили на проведение необходимых экспертиз.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Нафтогаз" назвал условие, при котором отзовет многомиллиардный иск к "Газпрому"Вчера, 13:00 - 2615 25
Президент прогнозирует Украине в 2019-м рекордный экономический ростВчера, 21:00 - 1847 14
Honda создала высокоэффективные батареи для электромобилейВчера, 04:00 - 12371 14
В Украине 7 млн пенсионеров - Пенсионный фондВчера, 14:00 - 1843 10
За год страна произвела 5660 легковых автомобилейВчера, 20:00 - 1004 6
Ежедневно 2 тысячи: экспресс в Борисполь "набирает обороты"Вчера, 15:45 - 3371 3
Стало известно, кому продадут государственные банки УкраиныВчера, 17:00 - 2842
Стало известно, почему в Украине местами исчезает мобильная связьВчера, 12:15 - 2625 4
"Нафтогаз" назвал условие, при котором отзовет многомиллиардный иск к "Газпрому"Вчера, 13:00 - 2615 25
Президент прогнозирует Украине в 2019-м рекордный экономический ростВчера, 21:00 - 1847 14
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)Позавчера, 12:10 - 6282 1
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 995
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 757
В австрийском университете тестируют "робота-библиотекаря"06.01.2019, 15:10 - 371
В Японии ученые научили робота управлять автомобилем (видео)05.01.2019, 15:10 - 665 2