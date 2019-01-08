Хакеры обманули украинцев на 5 миллионов гривен

Группа хакеров обманула украинцев на более чем 5 миллионов гривен. Они брали под контроль компьютеры, поражая их вирусами, и перечисляли с онлайн-банкинга деньги на свои счета.

Об этом сообщает пресс-служба департамента киберполиции Нацполиции Украины.

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«Используя специальные технические средства, они сканировали компьютеры, которые подключены к сети Интернет, на наличие удаленного доступа. В дальнейшем использовали созданные вирусы для получения полного контроля над пораженным компьютером», – говорится в сообщении.

После этого хакеры подбирали пароли для доступа в систему. Пользуясь компьютером на правах владельца, они получали доступ к программе онлайн-банкинга, установленной на компьютере, и перечисляли средства на подконтрольные счета или переводили в криптовалюту.

В киберполиции уточнили, что обычно такие действия проводились в ночное время. При этом, банк не реагировал на эти операции, поскольку осуществлялись они от доверенного пользователя. Операция выглядела полностью легитимной.

По месту жительства участников преступной группы, с привлечением спецназа КОРД, полицейские провели санкционированные обыски. В ходе проведенных обысков изъяли компьютерную технику, дополнительные носители информации и черновые записи. Изъятую технику направили на проведение необходимых экспертиз.