Житель Тайваня намайнил криптовалюту на $3,25 млн, используя ворованное электричество

Власти Тайваня арестовали местного жителя, подозреваемого в краже электроэнергии с целью майнинга криптовалюты.

Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на местный источник.

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Для добычи биткоина и эфира житель Тайваня по фамилии Янг использовал источники электроэнергии из 17 арендованных им магазинов. Для максимизации рентабельности операций Янг нанимал электриков, которые помогали ему скрыть реальное потребление энергоресурсов.

При помощи такой схемы Янгу удалось добыть криптовалюту на сумму, эквивалентную 100 млн новых тайваньских долларов ($3,25 млн).