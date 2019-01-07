В Польше построят автомагистраль из Варшавы в направлении Украины

Новая скоростная автомагистраль свяжет столицу Польши с Люблинским воеводством и другими населенными пунктами в направлении украинской границы.

Дорога S17 пройдет из Варшавы через Люблин до Гребенне.

Читайте также: В Польше подняли минимальную заработную плату

Протяженность участка дороги от Люблина до украинской границы составит около 120 км.

Завершающая фаза строительства всего маршрута запланирована на 2021-2025 годы.

Проект внесен в Национальную программу дорожного строительства Польши, финансирование которой в прошлом году было увеличено до 135 млрд злотых.

По информации польских журналистов, строительство дороги Варшава-Люблин постепенно подходит к концу – уже завершена объездная вокруг Люблина, которая будет соединена с отрезком, строящимся со стороны Варшавы.

102 км дороги Варшава-Люблин должны достроить до конца 2019 года, когда будет сдан участок Варшава-Гарволин.