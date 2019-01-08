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Цифровые полки и приложение: Microsoft модернизирует магазины в США

Цифровые полки и приложение: Microsoft модернизирует магазины в США

Microsoft и крупнейшая в США сеть супермаркетов Kroger вместе работают над запуском нового формата шопинга. В рамках пилотного проекта торговые точки уже тестируются в Монро, Огайо, Редмонде и Вашингтоне.

Продуктовые полки в обновленных магазинах Microsoft и Kroger оснащены специальными штрих-кодами и цифровыми дисплеями. Система маркировки, которую Microsoft презентовала в прошлом году, называется Enhanced Display for Grocery Environment. Такая маркировка заменяет традиционные бумажные ценники цифровыми дисплеями, которые можно изменять в режиме реального времени. Кроме того, на дисплее отображается информация про акционные предложения и рекомендации касательно питания.

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Такая система связана с приложением Kroger. Пользователи могут написать список покупок перед походом в магазин, а приложение поможет им быстро найти нужные товары.

Также система помогает сотрудникам делать заказы на необходимые продукты, а специальные камеры на потолке позволяют находить неиспользованные товары и собирать маркетинговые данные.

По материалам internetua.com
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