Microsoft разрабатывает веб-камеры

Microsoft разрабатывает несколько моделей веб-камер для Windows 10, причём некоторые будут поддерживать 4K, а как минимум одна из них обзаведётся совместимостью с Xbox One.

Все они создаются с прицелом на технологию разблокировки по лицу Windows Hello, а камера для игровой консоли сможет предложить вход в аккаунт Xbox One через распознавание лица по аналогии с Kinec.

Перспективная веб-камера для Xbox One не обязательно придёт на замену ныне несуществующему Kinect, поскольку вряд ли сможет обеспечить необходимую глубину восприятия. Но она наверняка позволит игрокам использовать многие приложения и функции вроде Skype или распознавания лиц, которые незаметно потеряли актуальность, когда Microsoft прекратила производство своего прошлого устройства с поддержкой управления при помощи захвата движений.

На данный момент речь идёт лишь о слухах, и сейчас неясно, будут ли камеры доступны в качестве самостоятельной периферии или будут поставляться в комплекте с другим оборудованием Microsoft. Непонятно, существует ли заметный спрос на совместимую с Xbox One веб-камеру, а также на функции консоли, которые Microsoft может предложить в этой области.

Kinect был самым продаваемым устройством бытовой электроники в истории после запуска в 2010 году, но ажиотаж спал, поддержка уменьшилась и в конечном итоге вообще прекратилась после злополучного решения Microsoft сделать Kinect обязательной частью каждой проданной консоли Xbox One, что привело к повышению стоимости игровой системы и недовольству игроков. После октября 2017 года Microsoft больше не производила эту камеру.