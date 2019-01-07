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Китай заявил о создании основы для завершения торговой войны с США

Китай заявил о создании основы для завершения торговой войны с США

В ходе переговоров Китай и США создали основу для завершения торговой войны.

Об этом говорится в заявлении Министерства торговли Китая, передает Reuters.

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Сообщается, что накануне в Пекине завершились первые торговые переговоры после того, как в декабре на саммите G20 Дональд Трамп и Си Цзиньпин на три месяца отложили введение новых пошлин.

В заявлении китайского министерства говорится, что стороны в течение последних трех дней провели глубокие переговоры по общим торговым и структурным вопросам, которые создали основу для решения проблем.

По материалам РБК-Украина
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