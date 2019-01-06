Трамп отказался от бетонной стены с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала CNN обратился к нации и рассказал о кризисе на границе с Мексикой и призвал выделить на строительство стены между двумя странами $5,7 млрд, которые пойдут на железное ограждение.

Трамп заверил, что из-за связанной с миграцией преступности тысячи людей могут погибнуть. Он привел несколько примеров жестоких убийств, совершенных нелегальными иммигрантами. При этом он отметил, что США гордятся тем, что принимают законных иммигрантов.

Президент призвал демократов согласиться на строительство стены и прекратить тем самым «шатдаун» правительства. Он заявил, что пригласил лидеров Конресса США на встречу 9 января, чтобы попытаться возобновить финансирование правительства. Трамп отметил, что готов пойти на уступки демократам и уже не настаивает на том, чтобы стена была из бетона — он согласен и на стальное ограждение. По его словам, стена быстро себя окупит.