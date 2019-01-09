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В Новой Зеландии задумались об «электромобильном острове»

В Новой Зеландии задумались об «электромобильном острове»

Адвокатская группа Electric Island Waiheke (EIW) объявила о плане превращения к 2030 г. острова Уайхеке в Новой Зеландии в территорию, свободную от бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей.

По словам официального представителя EIW Верна Уайтхеда, в результате реализации смелого эксперимента остров получит огромную пользу как в экономическом, так и в экологическом отношении.

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Компания считает, что к 2030 г. на острове должна быть развернута инфраструктура генерации дешевой экологически чистой электроэнергии, которая будет использоваться и для зарядки электромобильных батарей.

Для Уайхеке характерны ограниченная дорожная сеть и ежедневные автомобильные поездки на короткие расстояния, поэтому дорога на острове закончится раньше, чем будет исчерпан запас автономности электромобиля (EV).

Как отмечает В.Уайтхед, в настоящее время электромобили составляют около 1% от численности местного автопарка или, примерно, 80 EV на 7000 автомобилей, грузовиков и автобусов.

Предполагается, что семьи, бюджет которых не позволяет приобрести новый электромобиль, к 2030 г. смогут купить себе подержанный EV.

«Из 635 новых или бывших в употреблении электромобилей, впервые зарегистрированных в Новой Зеландии в прошлом месяце, 450 (или более 70 %) составляют Nissan Leaf из Японии или Великобритании», — сказал представитель EIW. Подержанные импортные Nissan Leaf теперь доступны на местном вторичном рынке по цене около $9000.

Общеизвестны экологические преимущества EV в сравнении с бензиновыми и дизельными автомобилями, однако главная задача EIW — добиться для Уайхеке самой низкой стоимости перевозок в Новой Зеландии.

По материалам enkorr
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