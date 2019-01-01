В 2019 году Китай на треть сократит дотации на электромобили

Государственные субсидии для граждан на покупку подзаряжаемых автомобилей в Китае в 2019 году сократятся на 30%.

Об этом рассказал представитель Ассоциации автопроизводителей КНР.

Это может «смягчить» стремительный рост продаж электрокаров и подзаряжаемых гибридов, которые в 2018 году в Китае выросли на 50%, считают представители автоконцернов.

Китай впервые ввел меры по стимуляции производства и спроса на подзаряжаемые машины в 2010 году. С 2018 года субсидии уже пересмотрели. В КНР дотации государства привязаны к пробегу электромобиля на одном заряде. Так вот, с уходящего года дотации на электрокары с пробегом до 150 км сократились, а на машины с запасом хода более чем в 400 км — увеличились.

Сокращение субсидий на треть скорее всего вновь коснется именно подзаряжаемых гибридов и электромобилей с малым запасом хода, при этом поддержка электрокаров с мощными батареями сохранится еще на год. В 2020 году субсидирование спроса на электромобили в Китае может быть отменено полностью. Взамен, власти окажут прямую поддержку тем производителям, которые покажутся им наиболее перспективными.

Сейчас Китай является абсолютным мировым лидером по продаже электрических машин и гибридных автомобилей с увеличенным за счет подзаряжки запасом хода. В 2018 году суммарные продажи таких машин превысят 1 миллион штук.

Местные автоконцерны уже начали готовиться к тому, что власти называют «быть конкурентоспособным без дотаций». Так, недавно концерн Geely объявил о создании совместного предприятия с крупнейшим местным производителем аккумуляторов CATL по выпуску автомобильных батарей. Сделано это как раз для того, чтобы снизить себестоимость блоков аккумуляторов для электрокаров к тому моменту, когда правительственные субсидии будут полностью отменены.