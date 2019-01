Магазины без касс Amazon Go оказались прибыльнее обычных

Полностью автоматизированные магазины без касс Amazon Go оказались в полтора раза эффективнее обычных магазинов у дома с персоналом и кассами, пишет Сегодня.

По данным аналитического агентства RBC Capital Markets, магазины без продавцов и очередей приносят в среднем на 50% больше прибыли, чем обычные магазины. При этом снижение трат на персонал не является первостепенным фактором. Все дело в простоте совершения покупки – человеку нужно положить товар в свою корзину и выйти с ним за пределы магазина для того, чтобы купить определенную еду. Amazon отказалась комментировать данные RBC.

Средний чек в одном магазине Amazon Go составляет $10, а число посетителей в день – 550 человек. В итоге в год одна точка зарабатывает около $1,5 млн, исключая дни, когда существующие магазины Amazon Go закрыты. Тогда как обычный магазин такого формата и размера зарабатывает не более $1 млн.

Вероятно, с этим связано решение компании Amazon о резком масштабировании сети Amazon Go по всему миру.

Согласно отчету Bloomberg, компания планирует к 2021 году открыть до 3000 точек. Это означает, что автоматизированные магазины могут приносить компании около $4,5 млрд в год, если компания будет следовать этому агрессивному плану открытия магазинов и если продажи в новых точках будут аналогичны текущим оценкам RBС, которые в Amazon отказался комментировать.

Вот как выглядит разница между обычным магазином у дома и магазином Amazon Go:

Годовой доход на квадратный фут, в зависимости от размера магазина (convenience store – магазин у дома)

Amazon открыл свой первый магазин Amazon Go в Сиэтле в начале прошлого года и с тех пор открыл еще восемь магазинов в Сиэтле, Сан-Франциско и Чикаго.

Компания Amazon пока не определилась с единым форматом для своих магазинов будущего. В некоторых можно приобрести только готовые продукты, такие как сэндвичи и салаты, которые делают их более конкурентоспособными с такими закусочными, как Pret a Manger. В 2016 году выручка 444 магазинов Pret A Manger составила около $1,1 млрд, что составляет около $2,5 млн продаж в каждом магазине, а также на $1 млн в среднем больше, чем предполагаемые показатели продаж Amazon Go. Продажи Pret A Manger в каждом магазине можно сопоставить с популярными ресторанами быстрого обслуживания – McDonald’s, Panera Bread и Chipotle.

В других магазинах Amazon Go, в том числе в магазине, расположенном в штаб-квартире компании в Сиэтле, также есть выбор упакованных продуктов и пива, которые делают их более похожими на высококлассную версию магазина “на углу” или высокотехнологичных магазинов сети 7-Eleven.

Хотя у Amazon Go есть потенциал стать многомиллиардным бизнесом, ему дорого обойдется этот путь. Для магазинов Amazon Go требуется больше первоначальных инвестиций, чем для обычных магазинов у дома, а для первого магазина Go требуется более $1 млн только на автоматизацию. По оценкам Morgan Stanley, Amazon потребуется потратить до $3 млрд на открытие 3000 магазинов.

Несмотря на то, что в магазинах нет кассиров, Amazon в настоящее время нанимает работников для приготовления сэндвичей, инвентаризации складских полок и приветствия покупателей.

Напомним, в сентябре 2018 года в пиковые моменты рыночная стоимость Amazon достигала триллиона долларов. На торгах курс ценных бумаг корпорации тогда поднимался выше 2050 долларов за акцию. За прошедшие пять лет этот показатель вырос почти на 600 процентов.