LG разрабатывает часы с камерой (схема)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародовало патентную документацию LG, в которой описываются наручные смарт-часы с новой конструкцией.
Главная особенность устройства заключается в наличии камеры в области ремешка.
Читайте также: LG разрабатывает растягивающийся смартфон
Рассматриваются несколько вариантов крепления такого модуля. Камера, к примеру, может быть вшита в ремешок из кожи или интегрирована в одно из звеньев металлического ремешка.
По задумке LG, пользователи смогут применять встроенную в «умные» часы камеру в разных ситуациях – например, для обычной фотосъёмки, сканирования QR-кодов, фотографирования еды для оценки её калорийности и пр.
Устройство оснащено несколькими кнопками в боковой части корпуса. В основании можно видеть интегрированный датчик – вероятно, он предназначен для отслеживания сердечного ритма. Часы смогут выполнять функции фитнес-трекера.
Заявка на патент была подана в апреле минувшего года, но опубликован документ лишь в последних числах декабря.
Когда смарт-часы с описанной конструкцией могут появиться на коммерческом рынке, не уточняется.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Индекс Биг Мака: гривна оказалась одной из самых недооцененных валют мира (инфографика)Вчера, 10:00 - 2603 25
Минфин оценил объем платежей по госдолгу в 2019 годуВчера, 09:00 - 1143 13
Порошенко прогнозирует в 2019-м самый высокий за восемь лет экономический ростВчера, 09:45 - 1430 12
Поменять систему отопления в доме можно будет без разрешенийВчера, 12:00 - 4806 6
Украине предрекли лидерство по утрате рабочей силыВчера, 08:30 - 1712 5
Поменять систему отопления в доме можно будет без разрешенийВчера, 12:00 - 4806 6
ПриватБанк приостановит операции по картам клиентовВчера, 15:30 - 3596 4
Индекс Биг Мака: гривна оказалась одной из самых недооцененных валют мира (инфографика)Вчера, 10:00 - 2603 25
Дуров ликвидирует Telegram - СМИВчера, 14:45 - 2230
Украине предрекли лидерство по утрате рабочей силыВчера, 08:30 - 1712 5
Маск показал звездолет StarshipВчера, 12:10 - 679
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 6810 1
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1088
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 827
В австрийском университете тестируют "робота-библиотекаря"06.01.2019, 15:10 - 423