LG разрабатывает часы с камерой (схема)

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародовало патентную документацию LG, в которой описываются наручные смарт-часы с новой конструкцией.

Главная особенность устройства заключается в наличии камеры в области ремешка.

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Рассматриваются несколько вариантов крепления такого модуля. Камера, к примеру, может быть вшита в ремешок из кожи или интегрирована в одно из звеньев металлического ремешка.

По задумке LG, пользователи смогут применять встроенную в «умные» часы камеру в разных ситуациях – например, для обычной фотосъёмки, сканирования QR-кодов, фотографирования еды для оценки её калорийности и пр.

Устройство оснащено несколькими кнопками в боковой части корпуса. В основании можно видеть интегрированный датчик – вероятно, он предназначен для отслеживания сердечного ритма. Часы смогут выполнять функции фитнес-трекера.

Заявка на патент была подана в апреле минувшего года, но опубликован документ лишь в последних числах декабря.

Когда смарт-часы с описанной конструкцией могут появиться на коммерческом рынке, не уточняется.