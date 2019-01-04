LG разрабатывает растягивающийся смартфон

Документация, обнародованная Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO), говорит о том, что компания LG проектирует необычный смартфон с гибким дисплеем.

Как можно видеть на иллюстрациях, конструкция устройства предусматривает наличие двух модулей, внутрь которых убирается скручивающийся экран. Пользователи смогут вытягивать дисплей на нужную длину — для работы с одним или несколькими приложениями.

Модуль в левой части содержит дополнительный сенсорный экран, на который может выводиться полезная информация. В тыльной части этого блока предусмотрены дактилоскопический сканер и кнопка регулировки громкости.

Взаимодействовать с устройством пользователи смогут при помощи специального пера, которое хранится в отсеке в левом модуле. Блок в правой части содержит физическую кнопку управления.

Отмечается, что необычный растягивающийся смартфон может быть оборудован несколькими камерами — в том числе для получения 3D-изображений.

Нужно, впрочем, подчеркнуть, что пока LG лишь патентует устройство с описанной конструкцией. Информации о том, когда оно может появиться на коммерческом рынке, увы, нет.