LG разрабатывает растягивающийся смартфон

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Документация, обнародованная Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO), говорит о том, что компания LG проектирует необычный смартфон с гибким дисплеем.
Как можно видеть на иллюстрациях, конструкция устройства предусматривает наличие двух модулей, внутрь которых убирается скручивающийся экран. Пользователи смогут вытягивать дисплей на нужную длину — для работы с одним или несколькими приложениями.
Модуль в левой части содержит дополнительный сенсорный экран, на который может выводиться полезная информация. В тыльной части этого блока предусмотрены дактилоскопический сканер и кнопка регулировки громкости.
Взаимодействовать с устройством пользователи смогут при помощи специального пера, которое хранится в отсеке в левом модуле. Блок в правой части содержит физическую кнопку управления.
Отмечается, что необычный растягивающийся смартфон может быть оборудован несколькими камерами — в том числе для получения 3D-изображений.
Нужно, впрочем, подчеркнуть, что пока LG лишь патентует устройство с описанной конструкцией. Информации о том, когда оно может появиться на коммерческом рынке, увы, нет.
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