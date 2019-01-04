Украина в 2019 году купит 227 автобусов,153 троллейбуса, 56 трамваев (инфорграфика)

Украина в рамках проекта Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) “Городской общественный транспорт Украины” планирует в 2019 году закупить для восьми городов 227 автобусов, 153 троллейбуса, 56 трамваев, 35 вагонов метрополитена, а также провести реконструкцию фуникулера в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

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“Мининфраструктуры совместно с Минфином и органами местного самоуправления (11 городов) реализуют проект ЕИБ, основные цели которого – реализация подпроектов в городах Украины по развитию экологически чистого и социально значимого транспорта, которые предусматривают мероприятия по обновлению парка автобусов, троллейбусов, трамваев, вагонов метрополитена, строительству и реконструкции трамвайных и троллейбусных линий, фуникулера, замену тяговых подстанций, внедрение современных систем оплаты проезда и информационных систем за счет привлеченных кредитных средств ЕИБ и ЕБРР”, – сказано на сайте МИУ.

Согласно данным Мининфрастуктуры, в 2018 году в рамках проекта было закуплено 167 троллейбусов, в том числе 47 единиц – Одессой, 40 единиц – Кременчугом, 23 троллейбуса поставлены в Днепр, 10 – в Ривне, 8 – в Кривой Рог.

В министерстве сообщают, что с учетом этих закупок Одесса обновила парк троллейбусов на 28%, Кременчуг – на 70%, Днепр – на 17%, Ривне и Кривой Рог – на 10%.

В 2019 году планируется закупка 61 троллейбуса для Харькова, 22 – для Сум, 40 – для Чернигова, 30 – для Луцка. Автобусы будут закупаться для Львова, Киева и Тернополя – по 100, 112 и 15 единиц соответственно. Для Львова также закупят 10 трамваев. 29 трамвайных вагонов в рамках проекта ЕИБ закупят для Одессы и 17 – для Киева. Харьковский метрополитен должен получить 35 новых вагонов поездов метро.