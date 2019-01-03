Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 38 0

Большие города будут планировать схемы транспорта на 30 лет

Большие города будут планировать схемы транспорта на 30 лет

В новых государственных строительных нормах по градостроительству введена норма о разработке комплексных схем транспорта на 30-40 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

По словам заместителя министра, такая долгосрочная стратегия развития транспортной системы городов необходима для эффективной организации и рационального развития городского транспортного движения.

“Проблема транспорта в больших городах остается одной из самых актуальных. Начиная от пробок, сбоев в работе общественного транспорта, заканчивая несовершенством транспортных маршрутов или нехваткой мест для парковки на дорогах”, – заявил он.

Инвестировать в недвижимость

“В новых ГСН по градостроительству мы внесли такую норму о необходимости в городах с населением свыше 100 тысяч человек разрабатывать комплексные схемы транспорта на 30-40 лет”, – сказал Парцхаладзе.

Согласно новым нормам, комплексная схема транспорта предусматривает анализ существующего состояния транспортной сети – работы общественного и другого транспорта, эффективности железнодорожных, морских или авиаперевозок, автобусных, трамвайных и других маршрутов, а также функционирование аэропортов, вокзалов, портов и тому подобное, – на основе которого определяются дальнейшие шаги и пути развития.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Все, что мы знаем про:Минрегионбуд
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина