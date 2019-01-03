Большие города будут планировать схемы транспорта на 30 лет

В новых государственных строительных нормах по градостроительству введена норма о разработке комплексных схем транспорта на 30-40 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

По словам заместителя министра, такая долгосрочная стратегия развития транспортной системы городов необходима для эффективной организации и рационального развития городского транспортного движения.

“Проблема транспорта в больших городах остается одной из самых актуальных. Начиная от пробок, сбоев в работе общественного транспорта, заканчивая несовершенством транспортных маршрутов или нехваткой мест для парковки на дорогах”, – заявил он.

“В новых ГСН по градостроительству мы внесли такую норму о необходимости в городах с населением свыше 100 тысяч человек разрабатывать комплексные схемы транспорта на 30-40 лет”, – сказал Парцхаладзе.

Согласно новым нормам, комплексная схема транспорта предусматривает анализ существующего состояния транспортной сети – работы общественного и другого транспорта, эффективности железнодорожных, морских или авиаперевозок, автобусных, трамвайных и других маршрутов, а также функционирование аэропортов, вокзалов, портов и тому подобное, – на основе которого определяются дальнейшие шаги и пути развития.