В Минсоцполитики назвали главную причину низких пенсий в Украине

Существование в Украине теневого сектора экономики является главной причиной низких пенсий в стране.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики.

“Эту проблему часто пытаются выдать за демографическую, хотя это является абсолютной неправдой. Именно теневой сектор экономики с незадекларированным трудом и зарплатами в конвертах является главной проблемой низких пенсий”, – сказано в сообщении.

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При этом в министерстве добавили, что теневой сектор экономики является существенным вызовом для пенсионной системы страны и имеет прямое отрицательное влияние на ее работу, и этот вызов “невозможно преодолеть без участия всего общества”.