Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 403 0

Стали известны суммы повышенных зарплат украинских военных (инфографика)

Стали известны суммы повышенных зарплат украинских военных (инфографика)

Зарплата украинских военнослужащих с 1 января 2018 года выросла в среднем на 30%.

Об этом свидетельствуют данные в сравнительной таблице, которую распространила пресс-служба 72 отдельной механизированной бригады (ОМБР) имени Черных Запорожцев.

Читайте также: Двум миллионам украинцев повысили пенсии

В частности, если раньше водитель получал 7300 гривен, то теперь уже за этот январь он получит 10167 гривен. Наводчик и пулеметчик, получавшие ранее 7623 гривны, теперь будут ежемесячно получать 10181 гривну, более чем на 2,5 тысячи больше.

Что касается других должностей, то они будут иметь повышение выплат при выслуге определенного количества лет. В частности, для механика-водителя, старшего водителя и гранатометчика выслуга составляет 1 год. Для командиров отделения, боевой машины и танка выслуга составляет 2 года. Аналогичный срок – у главного сержанта взвода и роты.

Командиры взвода (выслуга 5 лет) и роты (10 лет) будут получать 13 945 гривен и 15 379 гривен соответственно.

Но больше всего зарплата вырастет у военных, имеющих выслугу 20 лет – их должностные оклады достигнут более 20000 гривен. В частности, почти на 6,8 тыс гривен увеличится зарплата у командира бригады – военнослужащие на этих должностях будут получать ежемесячно почти 24,7 тыс. гривен.

Piccy.info - Free Image Hosting

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина