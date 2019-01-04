Стали известны суммы повышенных зарплат украинских военных (инфографика)

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Зарплата украинских военнослужащих с 1 января 2018 года выросла в среднем на 30%.
Об этом свидетельствуют данные в сравнительной таблице, которую распространила пресс-служба 72 отдельной механизированной бригады (ОМБР) имени Черных Запорожцев.
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В частности, если раньше водитель получал 7300 гривен, то теперь уже за этот январь он получит 10167 гривен. Наводчик и пулеметчик, получавшие ранее 7623 гривны, теперь будут ежемесячно получать 10181 гривну, более чем на 2,5 тысячи больше.
Что касается других должностей, то они будут иметь повышение выплат при выслуге определенного количества лет. В частности, для механика-водителя, старшего водителя и гранатометчика выслуга составляет 1 год. Для командиров отделения, боевой машины и танка выслуга составляет 2 года. Аналогичный срок – у главного сержанта взвода и роты.
Командиры взвода (выслуга 5 лет) и роты (10 лет) будут получать 13 945 гривен и 15 379 гривен соответственно.
Но больше всего зарплата вырастет у военных, имеющих выслугу 20 лет – их должностные оклады достигнут более 20000 гривен. В частности, почти на 6,8 тыс гривен увеличится зарплата у командира бригады – военнослужащие на этих должностях будут получать ежемесячно почти 24,7 тыс. гривен.
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