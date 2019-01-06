Китай планирует запустить беспилотные высокоскоростные поезда

Беспилотные поезда планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году на железнодорожной линии, связывающей Пекин и Чжанцзякоу в провинции Хэбэй на севере Китая. Именно эти города станут хозяевами зимних Олимпийских игр – 2022.

Об этом сообщает Синьхуа.

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Максимальная проектная скорость движения поездов по “олимпийскому” маршруту составит 350 километров в час.

“С приближением эпохи автоматизированных высокоскоростных поездов Китай стал мировым лидером по уровню развития высокоскоростного железнодорожного сообщения, обладающим ключевыми технологиями и продуктами собственного производства”, – заявил китайской прессе гендиректор Китайской железнодорожной корпорации Лу Дунфу.

Китайские СМИ сообщают, что на различных маршрутах в 2018 году неоднократно происходили испытания разработанной в КНР системы, которая позволяет составам автоматически стартовать, курсировать между станциями, синхронизировать расписание, точно останавливаться на станциях, а также открывать и закрывать двери.

Так, с июля по сентябрь 2018 года на железнодорожной магистрали, соединяющей Пекин с городом Шэньян в провинции Ляонин, успешно прошла тестирование автоматизированная высокоскоростная система с общим пробегом более 186 тыс. километров.

Также Китайские железные дороги запустили систему автоматического управления на железнодорожных линиях Дунгуань-Хуэйчжоу и Фошань-Чжаоцин в провинции Гуандун на юге Китая, скорость движения поездов по которым составляет 200 километров в час.