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Китай в 2018 году стал лидером по запуску ракет на орбиту (инфографика)

Китай в 2018 году стал лидером по запуску ракет на орбиту (инфографика)

Китай в 2018 году совершил 36 успешных орбитальных запусков, а США — 30, тогда как Россия — всего 15, еще один — 11 октября — закончился неудачей.

Об этом пишет MIT Technology Review.

Космическая программа Китая начала бурно развиваться после 2014 года, когда власти страны разрешили частным лицам инвестировать в эту отрасль.

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Несмотря на это, программа состоит не только из коммерческих запусков, но и научных. В начале января 2019 года китайский ровер Chang’e-4 сядет на обратную сторону Луны, а в ближайшие годы страна намерена запустить аналог телескопа «Хаббл» и собственную космическую станцию.

Кроме того, Китай в апреле 2019 года планирует запустить многоразовый спутник на солнечных батареях массой до 600 кг, который сможет проводить на орбите до 20 дней.

Ранее Китай вывел на орбиту два последних спутника национальной навигационной системы Beidou, которая позволит стране в будущем отказаться от американской GPS и российской ГЛОНАСС.

Справка finance.ua:

  • Всего в мире в 2018 году было запущено 109 космических аппаратов на орбиту, из них всего два запуска были неудачными.
По материалам hightech.fm
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