Qualcomm отдала 1,3 млн долларов для запрета продажи iPhone в Германии

Поставщик комплектующих и процессоров для смартфонов Qualcomm внес 1,34 млрд долларов, чтобы вступило в силу решение мюнхенского суда о запрете продажи 3 моделей iPhone в Германии.

Об этом сообщает mobileworldlive.com.

Qualcomm судился с производителем смартфонов, утверждая, что производитель техники нарушил их патентные права, используя в iPhone одновременно чипы от компаний Intel и Qorvo.

Речь идет о патенте, касающемся экономии заряда аккумулятора при отправке и приеме сигнала сети.

Судебная тяжба в Мюнхене была второй по счету между фирмами.

Первая была в Китае, ее Apple также проиграл – теперь компании нельзя реализовывать в КНР модели iPhone 6S, 6S Plus, 7 и 7 Plus, 8 и 8 Plus, а также X.

Теперь решение немецкого суда вступило в силу, и в Германии Apple больше не может продавать модели iPhone 7 и 8, а также iPhone Х 2017-го года выпуска.