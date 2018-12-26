Назван самый популярный iPhone у перебежчиков с Android в 2018 году

Несмотря на слухи о невысоких продажах iPhone XR и его весьма спорном предназначении, у смартфона, как выяснили аналитики Consumer Intelligence Research Partners, была важная, пусть и не совсем очевидная цель. Именно iPhone XR, как отмечают эксперты, стал самым популярным аппаратом у перебежчиков с Android.

По словам экспертов, в четвертом квартале 2018 года бывшие пользователи ОС от Google выбирали условно доступный флагман Apple гораздо чаще, чем iPhone X и iPhone 8 годом ранее.

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Примерно 16% от общего числа владельцев iPhone XR, купивших смартфон в первый месяц продаж, являются бывшими пользователями Android, отмечается в докладе Consumer Intelligence Research Partners. Это на треть больше, чем пришлось на долю iPhone 8, и почти вполовину больше, чем удалось привлечь прошлогоднему iPhone X.

Видимо, сказалось удачное сочетание цены, дизайна и технических характеристик, которыми iPhone XR заинтересовал бывших пользователей мобильной операционки от Google.