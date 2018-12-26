Назван самый популярный iPhone у перебежчиков с Android в 2018 году

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Несмотря на слухи о невысоких продажах iPhone XR и его весьма спорном предназначении, у смартфона, как выяснили аналитики Consumer Intelligence Research Partners, была важная, пусть и не совсем очевидная цель. Именно iPhone XR, как отмечают эксперты, стал самым популярным аппаратом у перебежчиков с Android.
По словам экспертов, в четвертом квартале 2018 года бывшие пользователи ОС от Google выбирали условно доступный флагман Apple гораздо чаще, чем iPhone X и iPhone 8 годом ранее.
Читайте также: Apple начнет собирать iPhone X в Индии
Примерно 16% от общего числа владельцев iPhone XR, купивших смартфон в первый месяц продаж, являются бывшими пользователями Android, отмечается в докладе Consumer Intelligence Research Partners. Это на треть больше, чем пришлось на долю iPhone 8, и почти вполовину больше, чем удалось привлечь прошлогоднему iPhone X.
Видимо, сказалось удачное сочетание цены, дизайна и технических характеристик, которыми iPhone XR заинтересовал бывших пользователей мобильной операционки от Google.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Большинство украинцев согласны на более дорогой газ - только не российский5 ч. назад - 1203 12
США готовы инвестировать в ГТС миллиарды - Коболев2 ч. назад - 366 8
В Польше со следующего года замораживают цены на электроэнергию для потребителей5 ч. назад - 662 7
''Киевстар'' отменяет часть тарифов3 ч. назад - 1430 5
Фирташ получает до $1 млрд долларов ежегодно на краже газа через газсбыты - Коболев9 ч. назад - 1224 4
Рубль обвалился до рекордно низких отметок7 ч. назад - 4719 2
Сколько заплатим в 2019-м: как и какие налоги повысят14 ч. назад - 2797 3
Кабмин увеличил дефицит Пенсионного фонда9 ч. назад - 1788
Аналитики рассказали, как изменилась цена на жилье за год13 ч. назад - 1529
''Киевстар'' отменяет часть тарифов3 ч. назад - 1430 5
4 тысячи шведов вживили под кожу чипы, которые заменяют пластиковые карты (видео)Позавчера, 13:10 - 2093 14
В Украине впервые разработали велосипедные госстандарты26.12.2018, 15:10 - 1406 2
Nokia, Elisa и Efore установили базовую станцию с жидкостным охлаждением (инфографика)25.12.2018, 15:10 - 742 2
Google и Levi's представили умную куртку23.12.2018, 15:10 - 2213
В Китае запустили новейший спутник для раздачи интернета22.12.2018, 12:10 - 1179