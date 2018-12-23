Apple начнет собирать iPhone X в Индии

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Со следующего года Apple собирается начать производство новейших iPhone линейки X в Индии.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters.
Читайте также: iPhone возглавил список самых желанных подарков на Рождество для подростков в США
Сборкой iPhone X в Индии займется тайваньский подрядчик Apple компания Foxconn. По данным местной прессы, сборка будет производиться на уже существующем индийском предприятии Foxconn в городе Шриперумбудур недалеко от Ченнаи, где трудятся около 15 тыс. рабочих.
Для сборки iPhone компания Foxconn создаст на предприятии отдельную производственную линию, инвестиции составят около $350 млн.
В настоящее время в Индии уже производятся iPhone, но более старых моделей — SE и 6S. Этим занимается местный подрядчик Apple компания Wistron.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве повышают квартплату: сколько придется платитьВчера, 17:00 - 2011 16
В Минздраве заявили о рекордной заработной плате врача в УкраинеВчера, 16:45 - 1563 11
В Украине растут зарплаты и количество IT-специалистов (исследование)Вчера, 13:00 - 2220 9
Украинский мусор будут вывозить в ПольшуВчера, 13:20 - 1706 6
4 тысячи шведов вживили под кожу чипы, которые заменяют пластиковые карты (видео)Вчера, 13:10 - 533 5
В Украине растут зарплаты и количество IT-специалистов (исследование)Вчера, 13:00 - 2220 9
Британец купил на аукционе сейф, в котором нашел более $7 млнВчера, 05:00 - 2205 1
В Киеве повышают квартплату: сколько придется платитьВчера, 17:00 - 2011 16
Маск анонсировал появление Tesla Supercharger в УкраинеВчера, 11:00 - 1791 2
Украинский мусор будут вывозить в ПольшуВчера, 13:20 - 1706 6
4 тысячи шведов вживили под кожу чипы, которые заменяют пластиковые карты (видео)Вчера, 13:10 - 533 5
В Украине впервые разработали велосипедные госстандартыПозавчера, 15:10 - 905 1
Nokia, Elisa и Efore установили базовую станцию с жидкостным охлаждением (инфографика)25.12.2018, 15:10 - 552 2
Google и Levi's представили умную куртку23.12.2018, 15:10 - 1963
В Китае запустили новейший спутник для раздачи интернета22.12.2018, 12:10 - 973