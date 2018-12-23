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Apple начнет собирать iPhone X в Индии

Apple начнет собирать iPhone X в Индии

Со следующего года Apple собирается начать производство новейших iPhone линейки X в Индии.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters.

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Сборкой iPhone X в Индии займется тайваньский подрядчик Apple компания Foxconn. По данным местной прессы, сборка будет производиться на уже существующем индийском предприятии Foxconn в городе Шриперумбудур недалеко от Ченнаи, где трудятся около 15 тыс. рабочих.

Для сборки iPhone компания Foxconn создаст на предприятии отдельную производственную линию, инвестиции составят около $350 млн.

В настоящее время в Индии уже производятся iPhone, но более старых моделей — SE и 6S. Этим занимается местный подрядчик Apple компания Wistron.

По материалам Коммерсантъ
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