В Кабмине рассказали, как возросло количество биоэлектростанций в 2018 году

По итогам прошлого года мощность электростанций, добывающих энергию из биогаза, в Украине выросла примерно на треть – с 34 мегаватт до 46 мегаватт.

Об этом сообщает правительственный портал.

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Указано, что сейчас в Украине действует 33 электростанции, генерирующие энергию из биогаза, из которых 20 – работают на свалках. Такие электростанции используют газ, который образуется на мусорных полигонах для производства из него тепловой и электроэнергии.

“За год биогазовые мощности выросли на треть: с 34 МВт (21 установка) на конец 2017 года до 46 МВт (33 установки) на конец 2018 года. Особенно перспективным является производство биогаза из мусора. В Украине образуется около 10 млн тонн отходов ежегодно и насчитывается почти 5,5 тысяч свалок”, – говорится в сообщении.

В Кабмине отметили, что с одного полигона, где собрано более 1 млн тонн мусора, можно добывать около 3 млн куб. м в год свалочного газа, содержащего около 50% чистого биометана.