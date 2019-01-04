В "зеленую" энергетику Украины в прошлом году инвестировали более 730 миллионов евро (инфографика)

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В Украине в течение 2018 года появилось 813 МВт новых мощностей “зеленой” энергетики, в которую инвестировали в общей сложности более 730 млн евро.
Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.
“В 2018 г. зафиксировано динамичное развитие украинской «зеленой» энергетики. За год установлено 813 МВт новых генерирующих мощностей электроэнергии из возобновляемых источников. В установку 813 МВт мощностей объектов возобновляемой электроэнергетики инвестировано более 730 млн евро”, – говорится в сообщении.
В частности, в течение 2018 года в Украине установили: 646 МВт солнечных электростанций; 70 МВт СЭС частных домохозяйств (данные за 9 месяцев); 68 МВт ветроэлектростанций; 13 МВт станций, генерирующих электроэнергию из биомассы; 12 МВт объектов, производящих электроэнергию из биогаза; 4 МВт малых ГЭС.
В целом, на сегодня в стране работает 2240 МВт мощностей, которые генерируют «чистую» электроэнергию, в 1,5 раза больше, чем на конец 2017 года (около 1500 МВт).
Кроме того, в течение 2018 года установлено почти втрое больше мощностей возобновляемой энергетики, чем в течение 2017 года.
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