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Швейцария хочет пересмотреть условия будущего договора с ЕС

Швейцария хочет пересмотреть условия будущего договора с ЕС

6 января Президент Швейцарии Уэли Маурер призвал Европейский Союз пересмотреть договор о будущих отношениях между двумя сторонами.

Об этом сообщает EUobserver.

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«На сегодняшний день ситуация такова, что рамочное соглашение не будет принято. Поэтому нам все равно придется проводить серьезные переговоры», – сказал Маурер.

По его словам, швейцарские избиратели не согласятся на предложенную версию, если назначить референдум.

Как известно, между Швейцарией и ЕС идет спор из-за рамочного соглашения, которое должно заменить действующие 120 соглашений в различных отраслях, которые сейчас регулируют отношения Швейцарии с сообществом. ЕС сделал соглашение предпосылкой для дальнейшего признания швейцарской биржи MiFiD II.

Швейцарское правительство отказалось принять новое соглашение о будущих отношениях с ЕС до конца этого года и заявил, что вернется к этому вопросу весной 2019 года после политических консультаций.

По материалам УКРИНФОРМ
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