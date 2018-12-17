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ЕС усиливает надзор за банками для противодействия отмыванию средств

ЕС усиливает надзор за банками для противодействия отмыванию средств

Европейский Союз активизирует борьбу против незаконных наличных средств путем усиления мониторинга угрозы отмывания средств и финансирования терроризма на уровне ЕС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

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Послы ЕС согласовали позицию Совета по предложению об усилении роли Европейской банковской организации (ЕВА) относительно рисков финансового сектора, связанных с отмыванием денег.

“Недавние случаи, связанные с отмыванием денег в некоторых банках ЕС, вызвали беспокойство по поводу того, что правила борьбы с отмыванием денег не всегда контролируются и эффективно применяются во всех странах ЕС, создавая риски для целостности и репутации европейского финансового сектора, а также для финансовой стабильности этих банков”, – говорится в сообщении.

Согласно согласованному тексту, ЕВА получит следующие задачи:

- сбор информации национальных компетентных органов относительно слабых сторон, выявленных в контексте их действий по предотвращению или борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма;

- повышение качества надзора путем разработки общих стандартов и координации деятельности национальных надзорных органов;

- облегчение сотрудничества со странами, не являющимися членами ЕС, в случае трансграничного сотрудничества.

В качестве крайней меры, в случае бездействия национальной власти, ЕВА сможет рассматривать решение непосредственно по отдельным банкам.

По материалам Европейская правда
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