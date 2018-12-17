ЕС усиливает надзор за банками для противодействия отмыванию средств

Европейский Союз активизирует борьбу против незаконных наличных средств путем усиления мониторинга угрозы отмывания средств и финансирования терроризма на уровне ЕС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

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Послы ЕС согласовали позицию Совета по предложению об усилении роли Европейской банковской организации (ЕВА) относительно рисков финансового сектора, связанных с отмыванием денег.

“Недавние случаи, связанные с отмыванием денег в некоторых банках ЕС, вызвали беспокойство по поводу того, что правила борьбы с отмыванием денег не всегда контролируются и эффективно применяются во всех странах ЕС, создавая риски для целостности и репутации европейского финансового сектора, а также для финансовой стабильности этих банков”, – говорится в сообщении.

Согласно согласованному тексту, ЕВА получит следующие задачи:

- сбор информации национальных компетентных органов относительно слабых сторон, выявленных в контексте их действий по предотвращению или борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма;

- повышение качества надзора путем разработки общих стандартов и координации деятельности национальных надзорных органов;

- облегчение сотрудничества со странами, не являющимися членами ЕС, в случае трансграничного сотрудничества.

В качестве крайней меры, в случае бездействия национальной власти, ЕВА сможет рассматривать решение непосредственно по отдельным банкам.