ЕС усиливает надзор за банками для противодействия отмыванию средств

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Европейский Союз активизирует борьбу против незаконных наличных средств путем усиления мониторинга угрозы отмывания средств и финансирования терроризма на уровне ЕС.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.
Читайте также: В ООН озвучили потери мировой экономики от коррупции и взяток
Послы ЕС согласовали позицию Совета по предложению об усилении роли Европейской банковской организации (ЕВА) относительно рисков финансового сектора, связанных с отмыванием денег.
“Недавние случаи, связанные с отмыванием денег в некоторых банках ЕС, вызвали беспокойство по поводу того, что правила борьбы с отмыванием денег не всегда контролируются и эффективно применяются во всех странах ЕС, создавая риски для целостности и репутации европейского финансового сектора, а также для финансовой стабильности этих банков”, – говорится в сообщении.
Согласно согласованному тексту, ЕВА получит следующие задачи:
- сбор информации национальных компетентных органов относительно слабых сторон, выявленных в контексте их действий по предотвращению или борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма;
- повышение качества надзора путем разработки общих стандартов и координации деятельности национальных надзорных органов;
- облегчение сотрудничества со странами, не являющимися членами ЕС, в случае трансграничного сотрудничества.
В качестве крайней меры, в случае бездействия национальной власти, ЕВА сможет рассматривать решение непосредственно по отдельным банкам.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
МВФ спрогнозировал рост ВВП Украины в течение следующих двух летВчера, 11:00 - 1809 6
Насиров пытается отсудить у врача 1 млн гривен за показания в судеВчера, 14:30 - 1493 5
В России запретили показывать на улицах курс валют2 ч. назад - 1536 4
Экспресс до "Борисполя" совершил 1000 рейсовВчера, 17:40 - 1170 4
Еврокомиссия приняла отчет о безвизе с требованием усилить борьбу с коррупцией в УкраинеВчера, 17:20 - 587 3
КрАЗ презентовал новую техникуВчера, 22:30 - 2083
Межбанковский валютный рынок Украины закрыли на 3 рабочих дняВчера, 16:30 - 1911
МВФ спрогнозировал рост ВВП Украины в течение следующих двух летВчера, 11:00 - 1809 6
Начался очередной подъем рынка криптовалютВчера, 15:45 - 1716
В России запретили показывать на улицах курс валют2 ч. назад - 1536 4
Представлен обновленный высокоточный снаряд украинского производстваПозавчера, 12:10 - 1170 3
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселей17.12.2018, 12:10 - 950
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 1579
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1740
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 3155 3