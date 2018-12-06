В ООН озвучили потери мировой экономики от коррупции и взяток

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Ежегодные потери мировой экономики в результате коррупции составляют 2,6 триллиона долларов, ежегодный объем взяток в мировом масштабе составляет 1 триллион долларов.
Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в послании по случаю Международного дня борьбы с коррупцией, сообщает пресс-служба организации.
“По данным Всемирного экономического форума, ежегодные потери, связанные с коррупцией, составляют не менее 2,6 трлн долл. или 5% мирового валового внутреннего продукта”, – отметил Гутерриш.
Он добавил, что коррупция “существует во всех странах, является посягательством на ценности и идеалы ООН, подрывает верховенство права и способствует совершению других преступлений”.
“Уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и другие финансовые махинации подрывают усилия по достижению целей устойчивого развития”, – заявил Гутерриш и призвал объединиться в борьбе с коррупцией и добиваться возвращения похищенных активов.
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