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В ООН озвучили потери мировой экономики от коррупции и взяток

В ООН озвучили потери мировой экономики от коррупции и взяток

Ежегодные потери мировой экономики в результате коррупции составляют 2,6 триллиона долларов, ежегодный объем взяток в мировом масштабе составляет 1 триллион долларов.

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в послании по случаю Международного дня борьбы с коррупцией, сообщает пресс-служба организации.

“По данным Всемирного экономического форума, ежегодные потери, связанные с коррупцией, составляют не менее 2,6 трлн долл. или 5% мирового валового внутреннего продукта”, – отметил Гутерриш.

Он добавил, что коррупция “существует во всех странах, является посягательством на ценности и идеалы ООН, подрывает верховенство права и способствует совершению других преступлений”.

“Уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и другие финансовые махинации подрывают усилия по достижению целей устойчивого развития”, – заявил Гутерриш и призвал объединиться в борьбе с коррупцией и добиваться возвращения похищенных активов.

По материалам Sipnet
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