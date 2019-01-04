Киевлян готовят к запуску электронных билетов в автобусах и троллейбусах

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В автобусах и троллейбусах Киева появились объявления об особенностях использования единых электронных билетов. В частности, на них сообщается, где можно будет приобрести е-билет и как использовать, пишет Сегодня.
Так, по данным “Киевпастранса”, для электронной оплаты можно будет использовать многоразовую транспортную карту (похожие сейчас используются в метро), карточку киевлянина, бумажный билет с qr-кодом либо специальное мобильное приложение. Считывать поездки будут валидаторы и турникеты.
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Купить электронный билет или пополнить транспортную карту можно будет в кассах “Киевпастранса”, терминалах самообслуживания или через интернет. При этом, возможность приобрести билет у кондуктора не указывается.
“Раньше говорили, что мы тоже будем продавать, но сейчас на это даже намёка нет. Но у нас будут талончики, как и раньше”, – объяснила кондуктор одного из столичных автобусов.
Кондуктор также отметила, что на обратной стороне привычных талончиков также можно увидеть qr-код, однако валидаторы его не “воспринимают”.
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