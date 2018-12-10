Стоимость проезда в маршрутках Чернигова подняли до 6 гривень

Исполком Черниговского горсовета разрешил перевозчикам повысить стоимость проезда в городских автобусах и маршрутках до 6 грн за одну поездку.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета.

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“Решением исполнительного комитета Черниговского городского совета от 13 декабря установлена новая предельная стоимость разового билета на проезд в автобусе для перевозки пассажиров в черте города Чернигова – 6,00 грн”, – говорится в сообщении.

Школьники в период с 1 сентября по 21 июня смогут ездить по 3 грн.

Повышение тарифа в горсовете объясняют подорожанием горючего – газа (на 26%) и дизтоплива (на 22%). Перевозчики подавали расчеты, что при таких ценах тариф на проезд в автобусах города должен составлять от 7,80 до 11,45 грн.

По состоянию на сегодня стоимость проезда в автобусах и маршрутках Чернигова составляет 5 грн., а в троллейбусах – 3 грн.