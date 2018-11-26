В Одессе подорожал проезд в трамваях и троллейбусах

Проезд в электрическом транспорте Одессы с 1 декабря составит 5 гривен за одну поездку.

Соответствующее решение приняли на заседании исполкома Одесского городского совета.

Читайте также: Горсовет Тернополя утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте

По словам директора департамента экономического развития Сергея Тетюхина, последний раз тариф менялся в 2016 году, поскольку за этот промежуток времени инфляция составила 30%, а заработная плата повысилась в 2,6 раза. “Сегодня в трамваях и троллейбусах платят 23% пассажиров, остальные – пенсионеры и льготники, и для них ничего не изменится. Другим мы предлагаем покупать постоянные билеты, там стоимость одной поездки – 2 гривны, как и было в 2016 году”, – заявил он.

В свою очередь, городской голова Геннадий Труханов отметил, что Одесса является последним городом-миллионником, который поднимает тариф.

“Мы не просто поднимаем тариф, мы перед этим обновили подвижной состав, мы повышаем социальные стандарты и зарплату работникам”, – заявил он.