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В Кабмине рассказали про переговоры с кредиторами для продолжения программ кредитования

В Кабмине рассказали про переговоры с кредиторами для продолжения программ кредитования

Украине приходится вести переговоры с различными кредиторами, в том числе и с Европейским Союзом, о продолжении программ кредитного финансирования.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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“В 2019 году у нас действительно большие пиковые выплаты по телам кредитов, взятых еще до 2013 года, и для того, чтобы эту нагрузку максимально смягчить для бюджета, а по сути – для каждого из граждан Украины, нам необходимо перекредитование. Конечно, нам приходится проводить дискуссии с различными кредиторами, в том числе с Европейским Союзом, о том, как мы можем продолжить определенные программы кредитного финансирования”, – сказала она.

Вице-премьер добавила, что для Украины важно находить возможности сотрудничества с международными кредиторами, которые могут дать стране доступ к дешевым долгосрочным кредитам.

Она подчеркнула, что Украина в декабре 2018 получила первый транш макрофинансовой помощи ЕС и уже выполняет условия, необходимые для получения второго.

“Мы уже начали выполнять условия второго транша, некоторые уже даже выполнили. Сейчас это вселяет надежду, но действительно очень многое будет зависеть от поддержки депутатов”, – заверила вице-премьер.

По материалам Сегодня
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