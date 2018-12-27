Украина начала применение конвенции Пан-Евро-Мед

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С 1 января Украина в двусторонней торговле с Европейским Союзом начала применять положения Региональной конвенции Пан-Евро-Мед.
Об этом написал первый вице-премьер, министр экономического развития Степан Кубив на своей странице в facebook.
Конвенция Пан-Евро-Мед – это инструмент, разработанный Европейским Союзом для сотрудничества со своими торговыми партнерами, а также этих стран между собой.
“Участие в конвенции Пан-Евро-Мед позволит украинским производителям закупать сырье и комплектующие в странах Европейской ассоциации свободной торговли или в странах Средиземноморья, а готовую продукцию экспортировать в ЕС, сохраняя статус преференциального происхождения – ввозить товары по сниженной или нулевой ставке ввозной пошлины”, – пишет Степан Кубив.
Участие Украины в Конвенции позволит расширить присутствие наших товаров на рынках третьих стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле, а именно ЕС, ЕАСТ, Черногория, Молдова и Македония. Кроме того, вы знаете, что готовится к подписанию соглашение о свободной торговле с Израилем, который тоже является участником Конвенции.
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