Нацбанк и дальше будет придерживаться режима плавающего обменного курса - Данилишин

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Национальный банк Украины продолжит придерживаться режима плавающего обменного курса и будет иметь возможность применять интервенции для сглаживания курсовых колебаний.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин, комментируя «Основные принципы денежно-кредитной политики на 2019 год и среднесрочную перспективу» (далее – Основные принципы) одобренные решением Совета Национального банка Украины от 11 сентября 2018 года.
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“В качестве дополнительного инструмента Национальный банк будет иметь возможность использовать интервенции для сглаживания курсовых колебаний гривны и уравновешивания ситуации на валютном рынке. В то же время Национальный банк продолжит придерживаться режима плавающего обменного курса и не будет противодействовать фундаментальным тенденциям обменного курса гривны”, – написал Данилишин.
Он отметил, что по мере развития валютного рынка Национальный банк постепенно будет уменьшать свое присутствие на нем, но будет прилагать усилия по предотвращению или быстрого реагирования на возможную дестабилизацию на валютном рынке.
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