Украинская экономика долларизирована на 45%

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Уровень долларизации банковского сектора в Украине был и остается высоким. Всплески инфляции и девальвации регулярно приводили к тому, что гривна теряла покупательную способность. Поэтому население всегда сохраняло значительную часть сбережений в иностранной валюте. Такая тенденция сохраняется и сегодня.
Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, обнародованном на сайте Национального банка Украины.
“Уровень долларизации на конец 2018 еще близок к 45% как для депозитов, так и для кредитов. Хотя для стран, подобных Украине, приемлемым считают диапазон 20-30%. Даже в новых кредитах доля валютных составляет около 30%”, – говорится в отчете.
Существует ряд отраслей, кредитование которых происходит преимущественно в валюте. В них долларизация кредитов преобладает 70%. В НБУ отмечают, что кредитование этих заемщиков не всегда оправдано, поскольку часто они не имеют достаточного количества валютных доходов.
“Значительный уровень долларизации портфелей банков – это системный риск. Если банки не будут проявлять активности в снижении уровня долларизации собственных балансов, НБУ допускает установление дополнительных рисков для валютных активов и жестких требований к оценке кредитного риска по кредитам в иностранной валюте. С учетом указанных действий валютный риск для банков и их клиентов должен снизиться”, – отметили в НБУ.
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