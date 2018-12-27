В течение 2018 года НБУ утилизировал банкнот на 40 млрд грн

В прошлом году Национальный банк Украины (НБУ) изъял из обращения банкноты на общую сумму 41,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

“За январь-ноябрь 2018 года Национальным банком Украины утилизировано непригодных к обращению банкнот в количестве 594,8 млн штук на общую сумму 41 638 млн гривен”, – сообщили в пресс-службе ведомства.

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По данным НБУ, в течение года утилизировано по номиналам банкнот: 1 грн – 60,4 млн шт.; 2 грн – 34,8 млн шт.; 5 грн – 57,2 млн шт.; 10 грн – 73,1 млн шт.; 20 грн – 58,8 млн шт.; 50 грн – 99,9 млн шт.; 100 грн – 112,0 млн шт.; 200 грн – 87,3 млн шт.; 500 грн – 11,3 млн шт.

При этом в ведомстве добавили, что в этом году показатели меньше, чем за соответствующий период 2017 года по количеству – на 20,4% и по сумме – на 11% (за январь-ноябрь 2017 года Национальным банком Украины утилизировано не пригодных к обращению банкнот в количестве 747,2 млн штук на общую сумму 46 768 млн гривен).

Также в НБУ отметили, что все банкноты, длительное время находящиеся в обращении, со временем теряют свой первоначальный вид, то есть приобретают признаки износа. Изъятые из обращения изношенные и значительно изношенные банкноты подлежат утилизации. Утилизация банкнот происходит полностью в автоматическом режиме в региональных подразделениях Национального банка и Центральном хранилище (г. Киев). Этот процесс является систематическим и зависит от объемов изъятия изношенных банкнот из обращения.

“Банкноты режутся на мелкие части, измельченная масса собирается в мешки или подается в специальный пресс, который делает из измельченной массы брикеты. Восстановить порезанную банкноту невозможно. То есть процесс утилизации представляет собой мелко фракционное измельчение банкнот, после чего измельченная масса утилизируется на полигонах твердых промышленных отходов специализированными компаниями, с которыми Национальным банком заключены соответствующие договоры”, – отметили в ведомстве.

Также в НБУ уточнили, что утилизируют только национальную валюту – с монетами включительно.

“Пригодные к обращению монеты также изымаются из наличного обращения и уничтожаются Монетным двором Банкнотно-монетного двора НБУ. Металл непригодных к обращению монет идет на переплавку”, – уточнили в ведомстве.