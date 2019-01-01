За 2018 год количество пользователей криптовалют взлетело на 80%

Количество верифицированных пользователей биткоина и других криптовалют в первых трех кварталах 2018 года выросло на 80%.

Об этом свидетельствуют данные Кембриджского центра альтернативных финансов, пишет Сегодня.

Если в 2017 году пользователей биткоина насчитывалось 18 млн, то теперь их количество возросло до 35 млн.

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По мнению аналитиков Bloomberg, в то время как некоторые критики предрекают, что цена биткоина может упасть до нулевых значений, эти данные могут иметь важное значение, сигнализируя о возможном восстановлении рынка.

Также отмечается, что большинство пользователей, вероятно, по-прежнему являются наблюдателями или долгосрочными инвесторами. Сами же криптовалюты ввиду своей волатильности практически не используются в коммерции.

“Результаты исследования согласуются с распространенным мнением, что большинство пользователей – как опытных, так и новичков – это частные лица, а не представители бизнеса. Это могут быть те, для кого криптовалюты – такое же хобби, розничные инвесторы, потребители или пользователи, которые находятся в поиске лучшей инвестиционной или платежной альтернативы”, – пишут авторы отчета.

Также было установлено, что растет и количество криптовалютных счетов.

“Самый мощный рост был в 2017 году, но количество новых счетов пользователей, так же как и количество пользователей, верифицированных на основании документов, продолжило быстрый рост и в 2018 году”, – говорится в исследовании.