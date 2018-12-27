В Венеции планируют взимать плату за доступ к историческому центру города

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Мэрия Венеции рассматривает возможность введения платы за доступ к историческому центру города, чтобы наполнить городской бюджет.
Об этом пишет портал Stuff.
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«Закон о бюджете Италии на 2019 год позволит местным властям в Венеции взимать плату за доступ к историческому центру города как способ покрыть значительные расходы на содержание популярного туристического города, построенного на воде», – сказал мэр города.
Городские власти будут определять размер сбора и способ взимания платы. В офисе городского головы сообщили, что плата будет варьироваться от 2,50 до 10 евро с человека, за исключением студентов, людей, ненадолго приезжающих в Венецию для работы, и жителей провинции Венето.
Новый налог не будет применяться в ночные часы.
Местные власти оценивает, что 30 миллионов человек посещают Венецию ежегодно, причем каждый пятый турист проводит по крайней мере одну ночь в историческом центре города.
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