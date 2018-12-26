В Украине изменится порядок регистрации безработных

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С 1 января 2019 года вступает в силу порядок регистрации и перерегистрации безработных и ведения учета лиц, которые ищут работу.
Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров Украины.
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Постановление “Об утверждении Порядка регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу” правительство приняло 19 сентября 2018 года.
Так, этим порядком, в частности, внедряется институт карьерного советника, который способствует тем, кто ищет работу, зарегистрированным безработным, в поиске работы, планировании карьеры.
Кроме того, вводится профилирование безработного или человека, который ищет работу. Так, оцениваться возможность их трудоустройства, степень мотивации к труду. По результатам первичного профилирования карьерный советник вместе с лицом, которое ищет работу, составляют индивидуальный план оказания услуг по трудоустройству.
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