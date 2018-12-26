Рост реальной зарплаты украинцев замедлился

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Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2018 года составила 9161 грн, увеличившись по сравнению с ноябрем прошлого года на 22,5%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в ноябре 2018 года к ноябрю 2017 года выросла на 11,4%.
Самая высокая начисленная зарплата в ноябре была в Киеве – 13897 грн, самая низкая – в Черниговской области – 7221 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 7000 до 9000 грн.
Самую высокую зарплату получают в сфере “Финансовая и страховая деятельность” – 16479 грн, самую низкую – “Охрана здоровья и предоставление социальной помощи” – 5997 грн и “Временное размещение и организация питания” – 5910 грн.
Напомним, что согласно закону о госбюджете, с 1 января минимальная заработная плата выросла на 16% – с 3200 до 3723 грн, среднемесячная заработная плата в 2018 году составит 8629 грн и в реальном выражении увеличится на 10,9%.
Отметим, в госбюджете на 2019 год заложено повышение минимальной зарплаты на 12% – с 3723 до 4173 грн. Среднемесячная заработная плата в 2019 году составит 10129 гривен и в реальном измерении (с учетом инфляции) увеличится на 6,9%.
В 2014 году реальная зарплата украинцев снизилась на 6,5%, в 2015 году – на 20,2%. В 2016 году реальная зарплата украинцев выросла на 9,0%, в 2017 году – на 19,1%.
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