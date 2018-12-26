В Минздраве объяснили, как можно будет возвращать лекарства в аптеки

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
С 1 января 2019 года можно будет возвращать в аптеки лекарственные средства и медицинские изделия – только если они ненадлежащего качества.
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
Читайте также: Гарантированный пакет медуслуг и е-формат: Супрун рассказала о планах на 2019 год
Факт ненадлежащего качества подтверждается документами: выводом относительно качества лекарственных средств, выданный подчиненной лабораторией территориального органа Гослекслужбы или уполномоченным лабораторией; или распоряжением Гослекслужбы о запрете обращения лекарственного средства.
Для возврата необходимо предъявить расчетный документ на приобретение лекарства. В таком случае потребитель имеет право просить вернуть уплаченные за лекарство деньги или заменить препарат на аналогичный.
“Чтобы обезопасить себя и не приобрести некачественное лекарство, приглашаем проверять сайт Гослекслужбы и убедиться, что препараты, которые вы приобрели, не запрещены. Также напоминаем, что по требованию покупателя аптеки должны предоставить документы, подтверждающие надлежащее качество продукции, в частности сертификат качества производителя” – отмечает Минздрав.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Большинство украинцев согласны на более дорогой газ - только не российский5 ч. назад - 1180 12
США готовы инвестировать в ГТС миллиарды - Коболев2 ч. назад - 357 8
В Польше со следующего года замораживают цены на электроэнергию для потребителей5 ч. назад - 660 7
''Киевстар'' отменяет часть тарифов3 ч. назад - 1372 5
Фирташ получает до $1 млрд долларов ежегодно на краже газа через газсбыты - Коболев9 ч. назад - 1218 4
Рубль обвалился до рекордно низких отметок7 ч. назад - 4662 2
Сколько заплатим в 2019-м: как и какие налоги повысят14 ч. назад - 2793 3
Кабмин увеличил дефицит Пенсионного фонда9 ч. назад - 1741
Аналитики рассказали, как изменилась цена на жилье за год13 ч. назад - 1529
''Киевстар'' отменяет часть тарифов3 ч. назад - 1372 5
4 тысячи шведов вживили под кожу чипы, которые заменяют пластиковые карты (видео)Позавчера, 13:10 - 2095 14
В Украине впервые разработали велосипедные госстандарты26.12.2018, 15:10 - 1407 2
Nokia, Elisa и Efore установили базовую станцию с жидкостным охлаждением (инфографика)25.12.2018, 15:10 - 742 2
Google и Levi's представили умную куртку23.12.2018, 15:10 - 2213
В Китае запустили новейший спутник для раздачи интернета22.12.2018, 12:10 - 1179