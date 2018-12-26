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В Минздраве объяснили, как можно будет возвращать лекарства в аптеки

В Минздраве объяснили, как можно будет возвращать лекарства в аптеки

С 1 января 2019 года можно будет возвращать в аптеки лекарственные средства и медицинские изделия – только если они ненадлежащего качества.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

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Факт ненадлежащего качества подтверждается документами: выводом относительно качества лекарственных средств, выданный подчиненной лабораторией территориального органа Гослекслужбы или уполномоченным лабораторией; или распоряжением Гослекслужбы о запрете обращения лекарственного средства.

Для возврата необходимо предъявить расчетный документ на приобретение лекарства. В таком случае потребитель имеет право просить вернуть уплаченные за лекарство деньги или заменить препарат на аналогичный.

“Чтобы обезопасить себя и не приобрести некачественное лекарство, приглашаем проверять сайт Гослекслужбы и убедиться, что препараты, которые вы приобрели, не запрещены. Также напоминаем, что по требованию покупателя аптеки должны предоставить документы, подтверждающие надлежащее качество продукции, в частности сертификат качества производителя” – отмечает Минздрав.

По материалам Економічна Правда
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