В Украине запустят взвешивание авто в движении: подписан контракт

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Укравтодор в пятницу, 28 декабря, подписал контракт по пилотному проекту взвешивания автомобилей в движении.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в соцсети Facebook.
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Отмечается, что на подъездах к Киеву на дорогах М-06, М-03, М-01, М-05, М-07 за 7 месяцев построят шесть площадок для автоматического взвешивания авто в движении.
Пилотный проект могут расширить. Планируется, что за два-три года в стране появится до 200-250 таких пунктов.
Победитель тендера – украино-канадский консорциум: компании СЭА Электроникс Украина, International Road Dynamics, Автомагистраль-Юг. Стоимость контракта составляет $6,44 млн и 1,8 млн грн (с учетом НДС).
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