В Украине построят современный автобан

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В Украине в 2019 году построят современную автомагистраль.
Об этом рассказал в своем интервью глава «Укравтодора» Славомир Новак.
Автомагистраль, которая соединит два древних украинских города — Львов и Умань, — построят в рамках реализации транснационального транспортного коридора «GO Highway». Суть данного проекта заключается в том, чтобы морские порты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии соединить с украинскими морскими портами.
В транспортный коридор GO Highway инвестируют очень много денег. Значительная часть из них будет выделена Украине на строительство современных автомагистралей. Причем не только во Львовской области и в Умани, но и в других украинских регионах. Например, в Одесской и Хмельницкой областях.
Сколько денег инвестируют в новую автомагистраль между Львовом и Уманью — не сообщается. По словам Славомира Новака, она заработает уже в следующем году.
Напомним, что именно Новак стал инициатором проекта «GO Highway». Он эту идею выдвинул в 2017 году, и её поддержали в Польше и в странах Прибалтики.
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