Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 133 0

В Украине построят современный автобан

В Украине построят современный автобан

В Украине в 2019 году построят современную автомагистраль.

Об этом рассказал в своем интервью глава «Укравтодора» Славомир Новак.

Автомагистраль, которая соединит два древних украинских города — Львов и Умань, — построят в рамках реализации транснационального транспортного коридора «GO Highway». Суть данного проекта заключается в том, чтобы морские порты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии соединить с украинскими морскими портами.

В транспортный коридор GO Highway инвестируют очень много денег. Значительная часть из них будет выделена Украине на строительство современных автомагистралей. Причем не только во Львовской области и в Умани, но и в других украинских регионах. Например, в Одесской и Хмельницкой областях.

Сколько денег инвестируют в новую автомагистраль между Львовом и Уманью — не сообщается. По словам Славомира Новака, она заработает уже в следующем году.

Напомним, что именно Новак стал инициатором проекта «GO Highway». Он эту идею выдвинул в 2017 году, и её поддержали в Польше и в странах Прибалтики.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина