Гарантированный пакет медуслуг и е-формат: Супрун рассказала про планы на 2019 год

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И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун подытожила достижения в медицинской сфере в 2018 году и рассказала о планах на 2019 год.
Об этом она написала на странице в Facebook.
Одна из важнейших изменений – реорганизация медучреждений в коммунальные некоммерческие предприятия. Это одно из условий для каждого медучреждения, чтобы заключить договор с Национальной службой здоровья Украины и начать работать по принципу “деньги за пациентом”.
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На сегодня — 100% заведений, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры, вошли в процесс реорганизации. Из них завершили процесс — 95% медучреждений. Теперь они могут самостоятельно вести хозяйство, управлять имуществом и назначать заработные платы без привязки к бюджетной сетки.
«Чрезвычайно важно — появилась Национальная служба здоровья Украины. Как современная, технологичная, прозрачная организация. 1 апреля она имела 1 работника, сейчас – около 100. С июня она выплатила свыше 3,4 миллиарда грн медицинским учреждениям, которые подписали договоры», – добавила Супрун.
20 декабря завершился прием заявок медучреждений для подписания договоров в третьей волне. Предварительно можно сказать, что договоры заключат с 1200 медучреждениями. 20% заведений, которые подали заявления, — частные медицинские учреждения и Фопы.
Среди имеющихся в стране коммунальных учреждений первичной медицинской помощи — 95% приобщились к изменениям в системе здравоохранения. За выполнение всех условий другие смогут подписать договор в течение января.
Созданы условия для роста заработных плат врачей – в 2-3-4 раза. Рекорд 30 258 грн – в Хмельницкой области.
Самое главное — поддержка изменений среди граждан огромная. Более 23 миллиона украинцев выбрали своих врачей, а более трех четвертей из них довольны своим выбором.
«Это очень хорошие результаты. На следующий год собираемся максимально наращивать темпы:
В электронный формат начнут переходить медицинские карты, рецепты, направления и больничные», – рассказала Супрун.
«Запускаем новый принцип финансирования на уровне специализированной амбулаторной помощи в виде программы “Бесплатная диагностика”. По направлению врача можно будет получить более 50 лечебных и диагностических процедур, которые оплатит Национальная служба здоровья по принципу “деньги за пациентом“», – добавила она.
В 2019 году мы будем презентовать первый в истории Украины гарантированный пакет медицинских услуг, который придет на замену псевдобесплатной медицине. Это определенный перечень услуг, который будет покрывать все уровни помощи: первичная, специализированная, амбулаторная, стационарная, а также экстренная, паллиативная и реабилитационная помощь.
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