В Минздраве заявили о рекордной заработной плате врача в Украине

В Министерстве здравоохранения рассказали о рекордной заработной плате врача в Украине в 2018 году.

Об этом заявил Павел Ковтонюк, заместитель министра здравоохранения Украины.

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“Мы создали условия, чтобы доходы врачей реально выросли. У нас есть рекорд, в Винницкой области врач получил на руки – 27 тысяч гривен. Мы дали возможность врачам зарабатывать самостоятельно. Теперь его зарплата не зависит от чиновника. Нигде в этом месте нет зависимости ни от мэра, ни от министра”, – сказал он.