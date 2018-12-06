Супрун рассказала, как в Минздраве преодолевают коррупцию и теневые схемы

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Министерство здравоохранения определило десять направлений работы для преодоления коррупции в медицине.
Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.
“Коррупция и разворовывание бюджетных средств – это наша бедность, болезни, низкая продолжительность и качество жизни. Мы создаем новые антикоррупционные инструменты, правила и процедуры, чтобы искоренить не только проявления, но и причины коррупции в здравоохранении”, – написала она.
По её словам, успешным антикоррупционным решением стали международные закупки лекарств, вакцин и медизделий. Благодаря этому нововведению стало невозможным наживаться на продаже препаратов по завышенным ценам.
Кроме того, Минздрав не закупает за средства налогоплательщиков препараты без доказанной эффективности.
“В национальный перечень лекарственных средств входят 427 безопасных и действующих веществ от распространенных болезней”, – отметила Супрун.
Граждане также смогут иметь открытый доступ к информации о бесплатных лекарствах. В частности, уже началась разработка общей для Украины электронной системы, в которой будет собрана актуальная информация об остатках всех лекарственных средств и медицинских изделий, которые есть в наличии.
В Минздраве рассчитывают, что преодолеть коррупцию в медицине поможет и введение обязательных отчетов о благотворительных взносах и потраченных средствах.
К направлениям работы по борьбе с коррупцией в ведомстве причислили внедрение электронного реестра пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии, систему “Электронное здоровье”, а также прозрачные правила для выбора руководителей медучреждений.
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