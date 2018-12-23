Moody's повысило рейтинги семи украинских банков

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Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило рейтинги семи украинских банков.
Об этом свидетельствует сообщение агентства.
В частности, рейтинги ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и банка Пивденный повышены до Caa1 с Caa2.
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Кроме того, рейтинг Райффайзен Банка Аваль повышен до B3 с Caa1, рейтинг дочернего российского Сбербанка – до Caa1 с Caa2, рейтинг дочернего российского Проминвестбанка до Caa2 с Caa3.
Как отмечается в обосновании рейтингов, макропрофиль для украинских банков остается очень слабым, поскольку экономические условия и операционная среда в Украине в целом стабильны.
Moody’s прогнозирует ежегодный рост ВВП в среднем на 3% в 2019-2020 гг. и считает, что сочетание более благоприятных экономических условий и более стабильной местной валюты поможет стимулировать спрос на кредиты и улучшить возможности погашения для заемщиков, поддерживая прибыльность банков.
Кроме того, снижение геополитического риска повысило стабильность банковских депозитов, уменьшив давление на ликвидность.
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