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Moody's повысило рейтинги семи украинских банков

Moody's повысило рейтинги семи украинских банков

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило рейтинги семи украинских банков.

Об этом свидетельствует сообщение агентства.

В частности, рейтинги ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и банка Пивденный повышены до Caa1 с Caa2.

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Кроме того, рейтинг Райффайзен Банка Аваль повышен до B3 с Caa1, рейтинг дочернего российского Сбербанка – до Caa1 с Caa2, рейтинг дочернего российского Проминвестбанка до Caa2 с Caa3.

Как отмечается в обосновании рейтингов, макропрофиль для украинских банков остается очень слабым, поскольку экономические условия и операционная среда в Украине в целом стабильны.

Moody’s прогнозирует ежегодный рост ВВП в среднем на 3% в 2019-2020 гг. и считает, что сочетание более благоприятных экономических условий и более стабильной местной валюты поможет стимулировать спрос на кредиты и улучшить возможности погашения для заемщиков, поддерживая прибыльность банков.

Кроме того, снижение геополитического риска повысило стабильность банковских депозитов, уменьшив давление на ликвидность.

По материалам РБК-Украина
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