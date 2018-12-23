Moody's повысило рейтинги Киева и Харькова

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Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинги эмитента Киева и Харькова до Caa1 с Caa2.
Агентство изменило прогноз рейтингов с “положительного” на “стабильный”.
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Это рейтинговое действие следует за решением Moody’s по повышению рейтинга Украины.
Рейтинговое действие Moody’s по городам Киев и Харьков также отражает улучшение операционной среды для украинских субхозяйств.
Повышение рейтинга указывает на снижение системного риска, которому подвержены украинские органы местного самоуправления, учитывая их оперативные связи с центральным правительством.
По классификации рейтингового агентства, долговые обязательства с рейтингом Caa считаются обязательствами очень низкого качества и подвержены очень высокому кредитному риску.
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