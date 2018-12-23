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В Грузии вскоре может начаться выпуск электромобилей

В Грузии вскоре может начаться выпуск электромобилей

В Грузии вскоре может начаться выпуск электромобилей.

Партнерский фонд Грузии (государственный инвестиционный фонд), шведская компания Uniti Sweden AB и грузинская компания Silk Road Group подписали меморандум о начале производства в Грузии электромобилей.

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«В меморандуме определены основные принципы развития совместного проекта по производству электромобилей в Грузии и соглашение о сферах совместного производства», — говорится в сообщении администрации Партнерского фонда Грузии.

В Грузии еще в октябре был представлен план популяризации экологически чистых видов транспорта. В ближайшие 10 лет страна собирается заменить 90% действующего транспорта электрокарами. Для этого уже введен льготный налоговый режим на импортированные электромобили и гибридные автомобили.

Первый электромобиль в Грузии появился в 2011 году, на сегодняшний день в стране около 3 тыс. электромобилей, гибридных — чуть больше. По всей стране функционируют около 150 станций по зарядке электромобилей. При этом зарядка осуществляется бесплатно: расходы на потребленную электроэнергию взяло на себя государство.

По материалам Укравтопром
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