Дешевый французский электрокар вывели в свет

Компания Renault начала тестирование своего электрического кроссовера с предполагаемой стоимостью в 7-8 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют фотографии кроссовера, попавшие в сеть.

Впервые мир увидел электрокар Renault K-ZE в октябре этого года в рамках автосалона в Париже. Построен он на базе недорогой модели Kwid, которая пользуется популярностью в Южной Америки, ЮАР и Индии. Предполагается, что электрокар появится на тех же рынках и в Китае.