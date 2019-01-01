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Украина планирует до 2020 года подняться в рейтинге Doing Business на 10 пунктов

Украина планирует до 2020 года подняться в рейтинге Doing Business на 10 пунктов

Внедрение правительственных инициатив по улучшению ведения бизнеса дадут суммарно плюс 10 пунктов в рейтинге Doing Business для Украины в 2020 году.

Об этом сказал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

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“В 2019 году цель – еще лучший бизнес-климат в Украине. Внедрение наших инициатив – это суммарно плюс 10 пунктов в рейтинге Doing Business для Украины в 2020 году”, – сказал Кубив.

По его словам, правительство сделает акцент на упрощении регистрации бизнеса, упрощении получения разрешений на строительство, налогообложении бизнеса.

По материалам УКРИНФОРМ
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